В столичном кафе 11-месячный ребёнок получил ожоги от кальяна

В одном из московских кафе 11-месячный ребёнок получил ожоги от углей кальяна.

Как сообщает РИА "Новости", прокуратура начала проверку после госпитализации младенца с ожогами.

"По предварительной информации, ночью 11 февраля 11-месячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь", - цитирует агентство сообщение надзорного ведомства.

В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.