Человек погиб при взрыве газопровода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошёл взрыв на газопроводе, в результате чего погиб человек.

Как сообщает издание spbvedomosti. ru, инцидент произошёл вечером 11 февраля в Петро-Славянске. Спасатели получили сообщение о том, что у одного из частных домов произошёл громкий хлопок и началось возгорание.

Оказалось, что во время бурения рабочие задели газопровод, что привело к ЧП. Из-за утечки газа загорелся двухэтажный частный дом и одна из построек. Позже спасатели обнаружили труп хозяина дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.