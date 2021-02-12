В Норильске местного жителя задержали за вербовку граждан в ряды террористов.
Как сообщает издание riafan. ru, по версии следствия, мужчина занялся изучением радикального ислама и стал вербовать людей для оказания медицинской и иной помощи членам запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство".
Деятельность норильчанина пресекли сотрудники ФСБ. Во время обыска в квартире подозреваемого изъяли электронные носители информации, средства связи и экстремистскую литературу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.