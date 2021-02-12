В Московской области три пациента больницы скончались из-за прекращения подачи кислорода.
Как сообщает "Парламентская газета", инцидент произошёл в реанимации Никольской больницы в Одинцове.
"В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода", — цитирует издание источник в экстренных службах.
По предварительной версии, кислород перестал поступать из-за технической неисправности оборудования.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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