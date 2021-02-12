Три пациента больницы умерли из-за прекращения подачи кислорода

В Московской области три пациента больницы скончались из-за прекращения подачи кислорода.

Как сообщает "Парламентская газета", инцидент произошёл в реанимации Никольской больницы в Одинцове.

"В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода", — цитирует издание источник в экстренных службах.

По предварительной версии, кислород перестал поступать из-за технической неисправности оборудования.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.