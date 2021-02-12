Пятеро рабочих погибли в строительном городке в Московской области

В одном из строительных городков Московской области были обнаружены тела пяти погибших рабочих. Причины смерти мужчин выясняются.

Как сообщает издание vse42. ru, трагедия произошла в в деревне Болкашино. Погибших обнаружили в бытовке на территории стройгородка. Правоохранители провели осмотр места происшествия и не выявили признаков насильственной смерти.

По предварительной версии, мужчины скончались из-за отравления угарным газом от рабочей печи. В настоящий момент назначена судмедэкспертиза, которая позволит точно установить причины смерти рабочих.