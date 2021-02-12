Мумию женщины обнаружили в квартире в центре Москвы

В квартире в центре столицы было обнаружено мумифицированное тело пожилой москвички. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает издание mskagency. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в Таганском районе Москвы. Жители многоквартирного дома пожаловались на неприятный запах из одной из квартир. Сотрудники коммунальных служб в присутствии правоохранителей вскрыли дверь в квартиру.

"На диване в комнате обнаружено мумифицированное тело женщины 1940 года рождения, жившей в этой квартире. Ее смерть наступила около трех месяцев назад", — приводит издание цитату своего источника.

В настоящее время выясняются причины смерти женщины.