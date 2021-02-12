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Во Владикавказе взрывом полностью уничтожено трёхэтажное здание

Происшествия

Во Владикавказе рано утром 12 февраля прогремел мощный взрыв, который полностью разрушил трёхэтажное здание на улице Гагкаева. В этом сооружении находились супермаркет "Магнит", кабинет стоматолога и другие офисные помещения.

Причина взрыва

По свидетельства очевидцев, в результате взрыва здание сложилось как карточный домик. Предварительная причина произошедшего — взрыв газа, сообщили представители администрации города на месте событий.

Пострадавшие

В момент взрыва, в 7.28 утра, в здании почти не было людей — супермаркет ещё не открылся. По словам главы регионального Минздрава, из-под завалов вытащили одного человека. Предположительно, это охранник супермаркета. Мужчина жив, медики оказывают ему помощь.

"Ночью работал в этом здании, под утро заснул. От взрыва проснулся, как-то выполз. Не думаю, что кто-то ещё был в здании", — рассказал охранник.

На месте взрыва работают спасатели МЧС — порядка 120 человек и 25 единиц спецтехники, сообщает начальник регионального МЧС Александр Хоружий.

Автор: Артём Пермяков
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