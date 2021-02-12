Очередное землетрясение произошло неподалёку от Петропавловска-Камчатского.
Как сообщает издание gazeta. ru со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН, сейсмособытие было зафиксировано у восточного побережья Камчатки в Тихом океане. Магнитуда землетрясения составила 4,7.
Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров, а эпицентр — в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. Энергетический класс сейсмособытия составил 10,8.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в населённых пунктах землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.
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