В Иркутске пропавшую школьницу обнаружили в застрявшем лифте. Девочка провела там более семи часов.
Как сообщает "Интерфакс", родители ребёнка обратились в полицию вечером 10 февраля. Они рассказали, что днём их дочь вышла из школы и не вернулась.
Полицейские приступили к поискам, опросили друзей и знакомых ребёнка, родителей и родственников.
Спустя час девочку обнаружили в застрявшем лифте подъезда её дома.
"Сотовая связь не ловила, а призывы о помощи никто не слышал. С помощью работника аварийной службы, стражи порядка извлекли испуганную школьницу из закрытого помещения, после чего передали родителям", — цитирует издание региональное ГУ МВД.
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