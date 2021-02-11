Пропавшая в Иркутске школьница провела семь часов в застрявшем лифте

В Иркутске пропавшую школьницу обнаружили в застрявшем лифте. Девочка провела там более семи часов.

Как сообщает "Интерфакс", родители ребёнка обратились в полицию вечером 10 февраля. Они рассказали, что днём их дочь вышла из школы и не вернулась.

Полицейские приступили к поискам, опросили друзей и знакомых ребёнка, родителей и родственников.

Спустя час девочку обнаружили в застрявшем лифте подъезда её дома.