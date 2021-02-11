Три жалобы на приговор Шамсутдинову получил суд

Суд получил три жалобы на приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, осуждённому за расстрел сослуживцев.

Как сообщает РИА "Новости", второй восточный окружной военный суд 21 января приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы. В суд было направлено три жалобы на приговор.

"В суд поступили три жалобы: от двух защитников Шамсутдинова и от представителя потерпевших. Вернули жалобу одного из адвокатов Шамсутдинова. Ждем возражений и исправленную жалобу", — цитирует агентство собеседника в суде.

Отмечается, что представитель потерпевших пожаловался на мягкость приговора, а защитники осуждённого, напротив, — на суровость наказания.