Предполагаемого убийцу 13-летней девочки задержали в Твери

В Твери задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 13-летней девочки.

Как сообщает "Интерфакс", ранее подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

"Подозреваемый в убийстве ребёнка был оперативно установлен и задержан в городе Твери. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", — цитирует издание пресс-службу СУ СКР по региону.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 6 февраля в квартире одного из домов города Нелидово. Преступник скрылся из квартиры, похитив ценные вещи.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые экспертизы.