В Твери задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 13-летней девочки.
Как сообщает "Интерфакс", ранее подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.
"Подозреваемый в убийстве ребёнка был оперативно установлен и задержан в городе Твери. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", — цитирует издание пресс-службу СУ СКР по региону.
Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили 6 февраля в квартире одного из домов города Нелидово. Преступник скрылся из квартиры, похитив ценные вещи.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые экспертизы.
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