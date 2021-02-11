Российский следователь-маньяк сбежал из тюрьмы на Кипре

На Кипре из местной тюрьмы сбежал бывший следователь из Республики Алтай, который ранее в России отбывал срок за иснасилования.

Как сообщает издание "Новости Горного Алтая", бывший следователь Александр Сатлаев сбежал из кипрской тюрьмы вечером 8 февраля. Судя по записям камер видеонаблюдения, беглец скрылся в лесном массиве, сейчас территорию природного парка обследуют полицейские.

Известно, что на Кипре Сатлаева приговорили к четырём годам заключение за то, что он напал на девушку и похитил у неё сумку с деньгами. На момент побега преступник отбыл в тюрьме полтора года.

В России в 2015 году Сатлаева осудили на шесть лет за изнасилование четырёх женщин и покушение на изнасилование ещё четырёх. В 2019 году он вышел по УДО, однако уже через несколько месяцев изнасиловал женщину в Барнауле и пустился в бега от правосудия, сначала в Казахстан, а затем в Северный Кипр.