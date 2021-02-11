Мужчина из Новосибирска избил детей из-за сломанного снеговика

В Новосибирске мужчина избил двоих подростков из-за того, что они сломали снеговика.

Как сообщает издание nsktv. ru, об инциденте рассказала в соцсетях сестра одного из пострадавших подростков. По словам девушки, её 12-летнего брата неподалёку от местной школы №45 избил мужчина. Причиной стало то, что дети сломали снеговика.

"У моего брата синяк на лице, ссадина на голове, сознание теряет в хореографическом училище. Может, и сотрясение есть", — цитирует издание сестру потерпевшего.

Отмечается, что о происшествии стало известно недавно, так как пострадавшие не рассказывали о произошедшем.

Девушка намерена обратиться в правоохранительные органы. Известно, что родители второго пострадавшего мальчика уже подали заявление в полицию.