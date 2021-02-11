Сотрудницу полиции из Хабаровска уволили за ролик в TikTok

В Хабаровске участковую уполномоченную, майора полиции уволили из-за участия в видео из TikTok.

Как сообщает ТАСС, сотрудницу одного из городских отделов МВД уволили за ролик в соцсетях порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции города Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел. Также дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за состояние работы с личным составом", — цитирует агентство пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что женщина появилась в видео в полицейской форме.