В Воронеже задержали обвиняемого в убийстве учительницы

Ранее полицейские и следователи установили, что к убийству воронежской учительницы причастен 31-летний мужчина. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск.

Убийство было совершено в Воронеже вечером 2 февраля. В результате нападения неизвестного погибла 47-летняя учительница математики. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Убийство) и пунктом "в" части 4 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Разбой).

"В рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области задержан обвиняемый в совершении убийства 47-летней женщины, тело которой 2 февраля текущего года с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено вблизи одного из кафе на Московском проспекте города Воронежа. В настоящее время он доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в момент нападения женщина разговаривала по телефону. Она успела крикнуть в трубку, что её убивают. По данным следствия, убийца похитил сумочку с деньгами, золотой браслет и сотовый телефон погибшей.