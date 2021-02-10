Женщина провела 10 часов под снежным завалом и выжила

В Кемеровской области женщина выжила после того, как провела десять часов под снежным завалом.

Как сообщает РИА "Новости", жительница Новокузнецка отправилась на дачу, чтобы очистить крышу от снега. К спасателям обратилась мать дачницы, которая рассказала, что её дочь поехала на дачу и не вернулась, а у дачного домика стоит только автомобиль женщины.

Экстренные службы прибыли на место и стали вести поиски, на участке они увидели большой завал снега. Спустя два часа поиска они обнаружили лестницу и шапку.

"Это свидетельствовало, что поиски идут в верном направлении. К этому моменту прибыло подкрепление — дежурный караул ПСЧ-4 пожарно-спасательного отряда №11… Женщина была обнаружена. После пребывания в 10-часовом снежном плену она…была жива, однако находилась в очень тяжелом состоянии", — цитирует агентство сообщение пресс-службы управления защиты населения и территории Новокузнецка.

В настоящее время женщина госпитализирована, она находится в тяжёлом состоянии.