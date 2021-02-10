Водитель снегоуборщика из Приморья ударил ковшом по голове ребёнка

В Приморском крае водитель снегоуборщика задел ковшом спецтехники ребёнка по голове.

Как сообщает "РЕН ТВ", водитель не имел прав для управления данным видом техники. После ДТП он скрылся с места происшествия. Первую помощь пострадавшему оказал продавец из расположенного неподалёку овощного киоска. Затем мальчика доставили в травмпункт.

Водителя снегоуборщика задержали правоохранители. Ему назначили штраф и лишили прав на год за оставление места ДТП. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.