В Приморском крае водитель снегоуборщика задел ковшом спецтехники ребёнка по голове.
Как сообщает "РЕН ТВ", водитель не имел прав для управления данным видом техники. После ДТП он скрылся с места происшествия. Первую помощь пострадавшему оказал продавец из расположенного неподалёку овощного киоска. Затем мальчика доставили в травмпункт.
Водителя снегоуборщика задержали правоохранители. Ему назначили штраф и лишили прав на год за оставление места ДТП. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.