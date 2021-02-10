В Челябинске руководитель местного подразделения РЖД занимался майнингом криптовалюты на рабочем месте.
Как сообщает "Московский комсомолец", по версии следствия, в начале прошедшего года начальник дирекции установил на своём рабочем месте специальное оборудование для майнинга криптовалюты и добывал её. В итоге Челябинской дирекции связи был причинён ущерб в 190 тысяч рублей, на такую сумму мужчина израсходовал электроэнергии во время майнинга.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.