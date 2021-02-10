Военный самолёт получил повреждения во время посадки на Курилах

На Курилах во время посадки военный самолёт Ан-12 получил "травму". У воздушного судна повреждено шасси.

Как сообщает издание rbc. ru, инцидент произошёл на острове Итуруп.

"Во время посадки на Итурупе по причине сложных метеоусловий военный самолет Ан-12 зацепил бруствер и получил повреждения", — цитирует издание источник.

Отмечается, что самолёт летел из Хабаровска, во время приземления он повредил левую стойку шасси.

В настоящее время на острове наблюдается слабый ливневый снег и ветер со скоростью 8 м/с с порывами до 16 м/с.