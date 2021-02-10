Рядовой заплатил крупный штраф за нецензурное оскорбление офицера

В Забайкальском крае рядовой-контрактник заплатил 90 тысяч рублей за оскорбление офицера матами.

Как сообщает издание chita. ru, солдат войсковой части №48271 в ЗАТО Горный нецензурно оскорбил капитана в присутствии других военнослужащих. Во время следствия контрактник принёс публичные извинения офицеру и заплатил 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Читинский гарнизонный военный суд признал рядового виновным и назначил военнослужащему наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.