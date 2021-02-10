Жительница Тувы заказала убийство ребёнка из-за наследства

В Туве женщина заказала убийство восьмилетней девочки из-за оставленной в наследство недвижимости.

Как сообщает vesti. ru, в декабре прошлого года женщина организовала убийство восьмилетней дочери умершего супруга, чтобы завладеть квартирами, которые достались в наследство девочке.

Вдова нашла исполнителя, который за 180 тысяч рублей согласился убить ребёнка. Женщина передала мужчине 10 тысяч рублей в качестве задатка и электрошокер, которым он должен был убить девочку.

Планам злоумышленников помешали правоохранители. Заказчицу задержали, ей предъявлено обвинение. Расследование продолжается.