В Горно-Алтайске из-за пожара в здании вечерней школе эвакуировали более 100 человек.
Как сообщает издание "Новости Горного Алтая", сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном здании вечерней школы поступило огнеборцам 9:15 по местному времени. Из школы были эвакуированы 102 человека, 80 из которых дети. Людей разместили в находящемся неподалёку здании музея.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы возгорания для соседних зданий нет.
В тушении пожара задействованы 24 человека и шесть единиц техники.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.