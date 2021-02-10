Здание вечерней школы горит в Горно-Алтайске

В Горно-Алтайске из-за пожара в здании вечерней школе эвакуировали более 100 человек.

Как сообщает издание "Новости Горного Алтая", сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном здании вечерней школы поступило огнеборцам 9:15 по местному времени. Из школы были эвакуированы 102 человека, 80 из которых дети. Людей разместили в находящемся неподалёку здании музея.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы возгорания для соседних зданий нет.

В тушении пожара задействованы 24 человека и шесть единиц техники.