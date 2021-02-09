Бизнесмен Константин Пономарев, которого ранее приговорили к 10 года тюрьмы, объявил голодовку.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Владимира Постанюка. Правозащитник направил соответствующие обращения в суды, полицию и прокуратуру, в которых попросил перевести его подзащитного на лечение в стационар.
"В связи с тем, что систематически нарушается мое право на защиту, в том числе на ознакомление с протоколом судебного заседания, материалами дела… мною принято вынужденное решение о голодовке", — отметил Постанюк.
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