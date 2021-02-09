Осужденный бизнесмен Константин Пономарев объявил голодовку

Бизнесмен Константин Пономарев, которого ранее приговорили к 10 года тюрьмы, объявил голодовку.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Владимира Постанюка. Правозащитник направил соответствующие обращения в суды, полицию и прокуратуру, в которых попросил перевести его подзащитного на лечение в стационар.