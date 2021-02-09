Житель Якутии получил срок за убийство отца невесты

В Якутии молодой человек убил отца своей невесты и отправился в колонию строгого режима.

Как сообщает издание ysia. ru, инцидент произошёл в сентябре прошлого года в городе Мирном. Парень, будучи нетрезвым, спровоцировал конфликт с будущим тестем. Молодой человек на глазах невесты ударил её отца ножом в шею.

Суд признал молодого якутянина виновным и приговорил его к восьми с половиной годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.