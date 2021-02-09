Вор в законе Тенгиз Гигиберия (известный как Тенго Потийский) заявил в областном суде Липецка, что отрекается от своего криминального статуса, поскольку хочет освободиться и начать жизнь законопослушного человека.
"С со всем согласен, признаю свою вину. Я с 1996 года коронован как вор в законе. Хотите, меня наказывайте. Я прошу все сделать быстро, мне тяжело", — сказал авторитет в суде.
"Я порядочный человек и клянусь всем святым", — добавил Гигиберия.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.