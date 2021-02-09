Вор в законе Тенгиз Гигиберия (известный как Тенго Потийский) заявил в областном суде Липецка, что отрекается от своего криминального статуса, поскольку хочет освободиться и начать жизнь законопослушного человека.

"С со всем согласен, признаю свою вину. Я с 1996 года коронован как вор в законе. Хотите, меня наказывайте. Я прошу все сделать быстро, мне тяжело", — сказал авторитет в суде.

"Я порядочный человек и клянусь всем святым", — добавил Гигиберия.