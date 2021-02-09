Житель Бурятии напал на судебного пристава с ножом и шилом

В Улан-Удэ местный житель набросился на судебного пристава с ножом и шилом. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл 8 февраля. Он зашёл в здание суда и планировал посетить один из процессов. Местный житель ждал начала заседания, а затем решил пройти в помещение, в котором проходил ремонт. Судебный пристав пояснил ему, что там закрыто, но посетитель стал вести себя агрессивно и предложил приставу выйти на улицу, чтобы разобраться.

Пристав вывел агрессивного гражданина на улицу, а тот достал нож и шило. Оппонент сумел выбить у него нож, и забежал в здание, откуда вызвал полицию.

В итоге, нападавшего задержали в течение нескольких минут. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.