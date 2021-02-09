Троих детей, оплативших проезд, высадили из трамвая в Челябинске

В Челябинске троих детей, оплативших проезд, высадили из трамвая контролёры.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл 7 февраля. В транспортное средство вошли трое детей и оплатили проезд. Об этом рассказала кондуктор трамвая. Позже в салон вошли контролёры, которые проводили проверку. Юные пассажиры не смогли найти билеты и контролёры высадили их из трамвая. При этом, и кондуктор, и другие пассажиры убеждали контролёров в том, что дети проезд оплатили.

Более того, в отношении кондуктора составили акт о том, что она допустила проезд безбилетных пассажиров.

Отмечается, что официальных комментариев по данному поводу не поступало.