У ресторана в центре Москвы двое неизвестных устроили стрельбу

У ресторана на Большой Пироговской улице в центре Москвы двое мужчин устроили стрельбу из травматического оружия. Инцидент произошёл в ночь на 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"В ночь на 9 февраля двое мужчин, которые отдыхали в ресторане, расположенном на улице Большая Пироговская, дом 27, строение 1, вышли на улицу и произвели несколько выстрелов в сторону проезжей части из травматического пистолета", — отметил источник.

Полицейские задержали нарушителей и изъяли у них оружие. Пострадавших в результате инцидента нет.