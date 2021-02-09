У ресторана на Большой Пироговской улице в центре Москвы двое мужчин устроили стрельбу из травматического оружия. Инцидент произошёл в ночь на 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
"В ночь на 9 февраля двое мужчин, которые отдыхали в ресторане, расположенном на улице Большая Пироговская, дом 27, строение 1, вышли на улицу и произвели несколько выстрелов в сторону проезжей части из травматического пистолета", — отметил источник.
Полицейские задержали нарушителей и изъяли у них оружие. Пострадавших в результате инцидента нет.
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