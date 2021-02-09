Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ предотвратили заказное убийство восьмилетнего ребёнка в Туве. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В Туве сотрудники полиции и УФСБ предотвратили заказное убийство малолетнего ребёнка… Полицейские получили информацию о том, что жительница Кызыла Республики Тыва с целью единоличного получения в наследство недвижимого имущества в виде двух квартир, принадлежавших на праве собственности её скончавшемуся супругу, собирается организовать убийство его 8-летней дочери, являющейся наследницей первой очереди", — сказано в сообщении.