Должников по алиментам привлекут к борьбе с борщевиком

В России должников по алиментам привлекут к уничтожению борщевика. Они будут косить сорняк в Ленинградской области.

Как сообщает издание lenta.ru, 2021 год объявлен в Ленинградской области годом борьбы с борщевиком Сосновского. На эти цели выделены дополнительные средства и привлечены дополнительные силы. Глава региона Александр Дрозденко предложил включить борьбу с борщевиком в список общественных работ.

«В 2020 год акцию "Не заплатил алименты - скоси борщевик" успешно провели в Тельмановском сельском поселении. Неплательщики алиментов косили борщевик по берегам реки Ижоры, где запрещено уничтожение борщевика химическим методом», - цитирует издание региональное правительство.

Отмечается, что на борьбу с растением Ленобласть потратит 65 миллионов рублей.