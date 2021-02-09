В Орске пенсионерку подозревают в убийстве собственной двухлетней внучки.
Как сообщает издание prooren. ru, тело ребёнка обнаружили 8 февраля у одного из многоквартирных домов. У девочки были множественные колото-резанные раны в области шеи.
В убийстве заподозрили бабушку погибшего ребёнка. Следствие полагает, что 60-летняя женщина, будучи в состоянии опьянения, нанесла ребёнку раны ножом.
Пенсионерку задержали. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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