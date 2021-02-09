Как минимум 15 человек скончались в Танзании от неизвестной болезни

В Танзании 15 человек скончались от неизвестной болезни. Ещё несколько десятков человек госпитализированы.

Как сообщает "Российская газета", ЧП произошло в районе Чунья на юго-западе страны. В настоящее время с симптомами неустановленного заболевания госпитализированы 50 человек. В районе распространения болезни работают медики, они пытаются установить её причину. Взяты пробы воды в Чунье, а также анализы крови у пострадавших.

Минздрав Танзании отмечает, что болезнь распространена только в одном отдалённом районе государства, вспышку заболевания власти исключают. Жителей призывают сохранять спокойствие.