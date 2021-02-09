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Новосибирца насмерть сбил автобус на остановке

Происшествия

В Новосибирске автобус насмерть сбил мужчину, ожидавшего на остановке свою маршрутку.

Как сообщает издание riafan. ru, трагедия произошла на остановке общественного транспорта "Калининский универмаг". Мужчина, ожидавший свою маршрутку, упал под колёса парковавшегося автобуса.

"Водитель 1973 года рождения на автобусе НефАЗ, подъезжая к остановке общественного транспорта для посадки и высадки пассажиров, совершил наезд на пешехода, который, ожидая автобус, упал под колеса транспортного средства", — цитирует издание инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Новосибирску Анну Варнавскую.

Мужчина скончался до приезда врачей. В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

Автор: Максим Щегольков
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