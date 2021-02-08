Из-за угроз взрыва отменены занятия в школах Минусинска и Ачинска

Из-за сообщений о минировании были отменены занятия в школах Ачинска и Минусинска.

Как сообщает издание sreda24. ru, в Минусинске и Минусинском районе после получения сообщений о минировании были отменены занятия в школах.

"В МВД России поступила анонимная информация о том, что готовятся теракты в школах по всей стране. С 4 утра проводятся экстренные проверки. Во избежание негативных последствий была дана рекомендация отменить учебный процесс первой смены", — цитирует издание главу городского управления образования Татьяну Койнову.

В Ачинске сообщения о минировании поступили в школы около 8:00 часов утра. В учебных заведениях была проведена проверка, в ходе которой угроз выявлено не было. После этого дети вернулись за парты.