Блогера из США застрелили во время пранка

В Соединённых Штатах блогера застрелили во время съёмок пранка об ограблении.

Как сообщает издание riafan. ru, инцидент произошёл 7 февраля в Нэшвилле в штате Теннесси. Блогер Тимоти Вилкс в компании своего приятеля разыгрывали прохожих, притворяясь грабителями.

Пранкеры подошли к компании незнакомцев и стали изображать преступников. В ответ один из мужчин, находившихся в компании, достал оружие и выстрелил в блогера. Последний скончался на месте. Стрелявший пояснил полиции, что не знал о пранке и воспринимал угрозу серьёзно, поэтому выстрелил, чтобы защитить себя. Известно, что на данный момент обвинения ему не выдвинуты.