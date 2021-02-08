В Соединённых Штатах блогера застрелили во время съёмок пранка об ограблении.
Как сообщает издание riafan. ru, инцидент произошёл 7 февраля в Нэшвилле в штате Теннесси. Блогер Тимоти Вилкс в компании своего приятеля разыгрывали прохожих, притворяясь грабителями.
Пранкеры подошли к компании незнакомцев и стали изображать преступников. В ответ один из мужчин, находившихся в компании, достал оружие и выстрелил в блогера. Последний скончался на месте. Стрелявший пояснил полиции, что не знал о пранке и воспринимал угрозу серьёзно, поэтому выстрелил, чтобы защитить себя. Известно, что на данный момент обвинения ему не выдвинуты.
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