Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Бывшая девушка Давы рассказала, что мешает блогеру строить отношения
Марат Абубекеров: "На Венере может существовать жизнь"
"Конь в пальто": Тихонов про инициатора открытого письма Губерниеву
Федосеева-Шукшина доводит Бари Алибасова до слёз
Продление ДСНВ: комментарий папы Римского
Гагарина рассказала о клипе на гимн ЧМ по фигурному катанию
Доктор Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания
Пресс-секретарю Навального предъявили обвинения
Захарова иронично ответила Зеленскому на его слова о кроликах

Блогера из США застрелили во время пранка

Происшествия

В Соединённых Штатах блогера застрелили во время съёмок пранка об ограблении.

Как сообщает издание riafan. ru, инцидент произошёл 7 февраля в Нэшвилле в штате Теннесси. Блогер Тимоти Вилкс в компании своего приятеля разыгрывали прохожих, притворяясь грабителями.

Пранкеры подошли к компании незнакомцев и стали изображать преступников. В ответ один из мужчин, находившихся в компании, достал оружие и выстрелил в блогера. Последний скончался на месте. Стрелявший пояснил полиции, что не знал о пранке и воспринимал угрозу серьёзно, поэтому выстрелил, чтобы защитить себя. Известно, что на данный момент обвинения ему не выдвинуты.

 

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
"Субъективно": Познер назвал лучшую страну для проживания
Бывшая девушка Давы рассказала, что мешает блогеру строить отношения
Марат Абубекеров: "На Венере может существовать жизнь"
"Конь в пальто": Тихонов про инициатора открытого письма Губерниеву
Федосеева-Шукшина доводит Бари Алибасова до слёз
Продление ДСНВ: комментарий папы Римского
Гагарина рассказала о клипе на гимн ЧМ по фигурному катанию
Доктор Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания
Пресс-секретарю Навального предъявили обвинения
Захарова иронично ответила Зеленскому на его слова о кроликах
Популярное
Мир. Новости мира
Казахстану стал невыгоден Евразийский союз

Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрировать﻿ся с другими партнерами?

Казахстану стал невыгоден Евразийский союз
МИД РФ рассказал о реакции Запада на видео с действиями полиции
Мир. Новости мира
МИД РФ рассказал о реакции Запада на видео с действиями полиции
Новости Европы
Тихановская призвала Навальную занять место мужа в политике
Здоровье
Эксперты ВОЗ нашли важные улики при расследовании в Ухане
Игорь Буккер Четыре мутанта коронавируса Игорь Буккер Павел Новиков Торговые сигналы рынка Forex. Что это такое? Павел Новиков Любовь Степушова "Весь мир с Навальным!" У Евросоюза другие заботы Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Ушёл с маршрута: Ксения Собчак высказалась о Семёне Слепакове
Общество
В России задержаны четыре организатора беспорядков в Белоруссии
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Мир. Новости мира
По волнам его памяти: что Боррель написал о России и ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников