Подозреваемых в пособничестве боевикам задержали в Чечне

В Чечне задержали подозреваемых в пособничестве банде ликвидированного террориста Бютукаева.

Как сообщает ТАСС, о задержании возможных пособников боевиков сообщил помощник главы республики, министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.

"Исаева и Магомадова опросили в присутствии их отца, и в результате информация подтвердилась. Они дали признательные показания о том, что занимались пособничеством члену НВФ Борчишвили Рустаму, который входил в террористическую группу Аслана Бютукаева, уничтоженного 20 января этого года на окраине села Катыр-Юрт. После проведения следственных действий Исаев и Магомадов будут содержаться в ИВС ОМВД России по Урус-Мартановскому району", — цитирует Дудаева агентство.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанным меры пресечения.