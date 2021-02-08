В Новосибирске двухлетний ребёнок погиб в сауне во время празднования дня рождения родственника.
Как сообщает ren. tv, семья приехала с Алтая для празднования дня рождения дяди мальчика. Праздник проходил в сауне, где помимо парилки был бассейн, в котором ребёнок утонул. Взрослые не сразу это заметили, а когда его достали из воды, он уже был без сознания. Ребёнку пытались сделать искусственное дыхание, но это не помогло.
В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. В отношении родителей могут возбудить уголовное дело.
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