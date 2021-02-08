Крыша пятиэтажного дома обрушилась в Барнауле

В Барнауле 6 февраля произошло обрушение крыши пятиэтажного дома. В результате происшествия была разрушена система отопления.

Инцидент произошёл по адресу Тимуровская, 19. В доме проживают около 200 человек.