В Барнауле 6 февраля произошло обрушение крыши пятиэтажного дома. В результате происшествия была разрушена система отопления.
Инцидент произошёл по адресу Тимуровская, 19. В доме проживают около 200 человек.
"Дополнительно управляющей организацией с целью безопасности жителей дома организованы работы по очистке крыши от снега и наледи, привлечена строительная организация для усиления деформированных элементов крыши", — сообщили в городской мэрии.
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