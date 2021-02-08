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После поездки на такси жительница Москвы лишилась двух миллионов рублей

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Жительница Москвы потеряла телефон в такси, а затем лишилась двух миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, девушка вызвала автомобиль через приложение "Яндекс.Такси", чтобы доехать из одного из баров до своего дома. Когда она села в машину, телефон был с ней, а уже дома девушка обнаружила, что он пропал.

К номеру телефона была привязана банковская карта. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в банк, где ей сообщили, что с её счёта пропали два миллиона рублей. Эти деньги девушка брала для ипотечного кредитования.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Автор: Максим Щегольков, Куратор: Александр Михайлов
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