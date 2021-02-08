В Кемеровской области в течение одних суток произошло два землетрясения. Известно, что сейсмоактивность в Кузбассе носит техногенный характер.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, первое землетрясение было зафиксировано в 19:16 по московскому времени, эпицентр находился в 58 километрах от Новокузнецка, магнитуда подземных толчков составила 2,8.
Второе сейсмособытие было зафиксировано в том же районе около 19:59 по московском времени. Магнитуда второго землетрясения составила 3,5.
Отмечается, что сейсмоактивность в Кузбассе связана с интенсивным проведением горных работ.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?