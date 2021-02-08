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Поезд Владивосток-Москва задерживается из-за схода вагонов в Забайкалье

Происшествия

Из-за схода вагонов в Забайкальском крае нарушено движение поездов. Задерживается поезд дальнего следования Владивосток-Москва.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл на станции Нанагры в Могочинском районе, где с рельсов сошли 17 вагонов грузового поезда. В результате происшествия поезд дальнего следования Владивосток-Москва задерживается, он будет дожидаться окончания ремонта на станции Могоча. Кроме того, поезд №6220 Зилово — Ксеньевская был отменён.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, однако был нарушен габарит чётного пути и наклонена электроопора.

Автор: Максим Щегольков
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