Ни один российский гражданин не пострадал при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индии.
"Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата", — отметили в ведомстве.
На данный момент спасатели обнаружили тела семи погибших.
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