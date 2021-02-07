Россияне не пострадали при сходе ледника в Индии

Ни один российский гражданин не пострадал при сходе ледника в индийском штате Уттаракханд.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Индии.

"Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата", — отметили в ведомстве.

На данный момент спасатели обнаружили тела семи погибших.