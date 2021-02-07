В Киеве ограбили квартиру продюсера медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова, в который входят закрытые телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Украинские СМИ сообщают, что из квартиры продюсера вынесли 120 тысяч долларов наличными, а также драгоценности на 180 тысяч долларов.
Инцидент произошёл 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры смогли забраться в квартиру при помощи подбора ключа.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.