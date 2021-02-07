Для тушения пожара в в ангаре на юге Москвы МЧС России привлекло два вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что возгорание в ангаре произошло по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1.
"Для тушения пожара привлечены два вертолета Ка-32 МАЦ. Также на место пожара выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ", — сообщили в МЧС России.
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