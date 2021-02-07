Два вертолёта привлекли к тушению пожара на юге Москвы

Для тушения пожара в в ангаре на юге Москвы МЧС России привлекло два вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что возгорание в ангаре произошло по адресу Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1.