Обнаружены тела девяти погибших при сходе ледника в Индии

В индийском штате Уттаракханд обнаружены первые тела погибших в результате схода ледника и последующего наводнения. Спасатели обнаружили как минимум девять погибших.

По предварительным данным, они занимались строительством туннеля на Тапованской плотине. Всего в строительстве было задействовано более ста человек.

Напомним, сход ледника в Уттаракханде произошло утром 7 февраля.