В индийском штате Уттаракханд обнаружены первые тела погибших в результате схода ледника и последующего наводнения. Спасатели обнаружили как минимум девять погибших.
По предварительным данным, они занимались строительством туннеля на Тапованской плотине. Всего в строительстве было задействовано более ста человек.
Напомним, сход ледника в Уттаракханде произошло утром 7 февраля.
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