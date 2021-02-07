В Саратовской области в результате ДТП погибли три человека

Четыре человека пострадали и трое погибли в результате ДТП в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Инцидент произошёл около 13:00 по московскому времени на автодороге Базарный Карабулак — Вольск около села Вязовка.