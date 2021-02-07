Четыре человека пострадали и трое погибли в результате ДТП в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Инцидент произошёл около 13:00 по московскому времени на автодороге Базарный Карабулак — Вольск около села Вязовка.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" и автомобиля Chery Tiggo. В результате водитель и пассажир автомобиля Chery Tiggo, водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте ДТП", — сообщили в ГИБДД.
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