Москвичка заплатила два миллиона рублей за поездку в такси

Жительница Москвы отлично отдохнула в баре у метро "Новослободская" и решила добраться домой с помощью такси. Девушка находилась в состоянии сильного опьянения и не помнит как покидала транспортное средство.

На утро она обнаружила пропажу телефона и догадалась, что могла забыть его в такси. Находчивый водитель воспользовался смартфоном девушки и списал с её банковской карты два миллиона рублей, которые она оформила для ипотеки.

Пострадавшая обратилась в полицию, где завели уголовное дело. Сейчас правоохранители занимаются поиском водителя.