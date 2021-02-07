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Москвичка заплатила два миллиона рублей за поездку в такси

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Жительница Москвы отлично отдохнула в баре у метро "Новослободская" и решила добраться домой с помощью такси. Девушка находилась в состоянии сильного опьянения и не помнит как покидала транспортное средство.

На утро она обнаружила пропажу телефона и догадалась, что могла забыть его в такси. Находчивый водитель воспользовался смартфоном девушки и списал с её банковской карты два миллиона рублей, которые она оформила для ипотеки.

Пострадавшая обратилась в полицию, где завели уголовное дело. Сейчас правоохранители занимаются поиском водителя.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Александр Михайлов
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