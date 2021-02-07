Ситуация в низовьях реки Алакнанда, произошёл сход ледника, а затем наводнение, нормализовалась.

Об этом рассказал главный министр штата Уттаракханд Тривендра Сингх Рават.

"Утешительная новость заключается в том, что течение реки Алакнанда за городом Нандпрайагом стало нормальным. Уровень воды в реке сейчас на 1 метр выше нормы, но поток уменьшается. Главный государственный секретарь, секретарь по чрезвычайным ситуациям, офицер полиции и вся моя команда постоянно следят за ситуацией в диспетчерской", — отметил чиновник.