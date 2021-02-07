В районе Чамоли штата Уттаракханд на севере Индии в результате наводнения пропали без вести более 150 человек. Причиной наводнения стал сход ледника.
В социальных сетях опубликовано видео наводнения, в котором видно, как огромная волна накрывает ущелье. По неподтверждённым данным, в ущелье работали энергетики.
Большая часть пропавших без вести — это рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга". Сейчас на месте происшествия работают две группы спасателей.
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