Более 150 человек пропали без вести после схода ледника в Индии

В районе Чамоли штата Уттаракханд на севере Индии в результате наводнения пропали без вести более 150 человек. Причиной наводнения стал сход ледника.

В социальных сетях опубликовано видео наводнения, в котором видно, как огромная волна накрывает ущелье. По неподтверждённым данным, в ущелье работали энергетики.

Большая часть пропавших без вести — это рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга". Сейчас на месте происшествия работают две группы спасателей.