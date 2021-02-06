Из Сербии в Россию экстрадировали обвиняемую в мошенничестве

Дарья Гнездич, бывшая сотрудница коммерческого банка, обвиняемая в крупном мошенничестве, вернётся в Россию из Сербии в сопровождении сотрудников ФСИН.
В 2017 году Дарья Гнездич занимала должность и. о. заместителя председателя правления КБ "ЕВРОСТАНДАРТ". При её содействии была заключена банкнотная сделка на сумму 5 миллионов $ с АО "Глобэксбанк".
Рубли были перечислены на счёт в рамках выполнения условий сделки, но указанная сумма в валюте была похищена соучастниками Дарьи Гнездич, действовавшими по предварительному сговору. От правосудия она скрылась, была объявлена в международный розыск.
Местонахождение на территории Сербии обвиняемой в мошенничестве россиянки было установлено в октябре 2020 года. Генеральная прокуратура России направила запрос о выдаче Дарьи Гнездич.
"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Сербия экстрадировали в Россию гражданку РФ Дарью Гнездич.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", — сообщила Генпрокуратура РФ.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.